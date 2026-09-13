freundlich11°
DE | FR
burger
Schweiz
Tessin

Centovalli: 75-jähriger Wanderer verunglückt in der Region Locarno tödlich

Monte Comino Aula Rauszeit Moorwanderungen
Im Centovalli ist ersten Erkenntnissen zufolge ein italienischer Rentner in die Tiefe gestürzt und gestorben.Bild: Schweiz Tourismus / Christian Meixner

75-jähriger Wanderer verunglückt in der Region Locarno tödlich

13.09.2026, 04:00

Ein 75-jähriger Wanderer ist am Samstag im Gebiet Monti di Comino im Centovalli tödlich verunglückt. Der Mann war seit dem Nachmittag vermisst worden.

Das Verschwinden des 75-jährigen Italieners aus der Region Lugano wurde am Samstagnachmittag kurz nach 14.00 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolizei Tessin am Samstagabend mitteilte. Daraufhin wurde eine Suchaktion im Gebiet Monti di Comino bei Verdasio eingeleitet. An der Suche beteiligten sich die Kantonspolizei, die Stadtpolizei Ascona, die Alpine Rettung Schweiz und die Rega.

Kurz vor 19.00 Uhr fanden die Einsatzkräfte den leblosen Körper des Mannes auf einer Höhe von rund 1300 Metern, wie es weiter hiess. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der Wanderer aus noch ungeklärten Gründen mehrere Dutzend Meter tief. Zur psychologischen Unterstützung wurde ein Betreuungsteam aufgeboten. (sda)

Das könnte dich auch interessieren:

Im Tessin wankt eine politische Macht – wie sich die SVP profilieren will
Im Tessin wankt eine politische Macht – wie sich die SVP profilieren will
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die erfolgreiche Karriere von Lara Gut-Behrami
1 / 39
Die erfolgreiche Karriere von Lara Gut-Behrami

Am 28. Dezember 2007 tritt Lara Gut zum ersten Mal im Weltcup auf. Im Riesenslalom von Lienz verpasst sie den zweiten Lauf.
quelle: swissski / olivier maire
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Lugano testet Blutproben-Lieferung per Drohne
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Branche schlägt Alarm: Chinesischer Zustelldienst greift Post und Co. an
Im Schweizer Paketmarkt zeichnet sich ein neuer Konkurrenzkampf ab. Der chinesische Logistikdienstleister Speedaf baut hierzulande ein eigenes Paketnetz auf und könnte damit die etablierten Anbieter Post, Planzer, DPD und DHL gehörig unter Druck setzen.
Zur Story