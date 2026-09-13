Im Centovalli ist ersten Erkenntnissen zufolge ein italienischer Rentner in die Tiefe gestürzt und gestorben. Bild: Schweiz Tourismus / Christian Meixner

75-jähriger Wanderer verunglückt in der Region Locarno tödlich

Mehr «Schweiz»

Ein 75-jähriger Wanderer ist am Samstag im Gebiet Monti di Comino im Centovalli tödlich verunglückt. Der Mann war seit dem Nachmittag vermisst worden.

Das Verschwinden des 75-jährigen Italieners aus der Region Lugano wurde am Samstagnachmittag kurz nach 14.00 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolizei Tessin am Samstagabend mitteilte. Daraufhin wurde eine Suchaktion im Gebiet Monti di Comino bei Verdasio eingeleitet. An der Suche beteiligten sich die Kantonspolizei, die Stadtpolizei Ascona, die Alpine Rettung Schweiz und die Rega.

Kurz vor 19.00 Uhr fanden die Einsatzkräfte den leblosen Körper des Mannes auf einer Höhe von rund 1300 Metern, wie es weiter hiess. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der Wanderer aus noch ungeklärten Gründen mehrere Dutzend Meter tief. Zur psychologischen Unterstützung wurde ein Betreuungsteam aufgeboten. (sda)