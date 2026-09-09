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39-jähriger Wanderer stürzt im Unterwallis in Haut-de-Cry in den Tod

Haut-de-Cry Wallis
Bei der Such- und Rettungsaktion kamen Helikopter von Air-Glaciers zum Einsatz.Bild: Kantonspolizei Wallis
Polizeirapport

39-jähriger Wanderer stürzt im Unterwallis in den Tod

09.09.2026, 13:5609.09.2026, 13:56

Ein Wanderer ist am Wochenende im Gebiet Haut-de-Cry im Unterwallis tödlich verunglückt. Beim Opfer handelt es sich um einen 39-jährigen Franzosen.

Der Mann war am vergangenen Samstagmorgen in der Region bei Conthey VS unterwegs gewesen, wie die Kantonspolizei Wallis und die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Nachdem Bekannte nichts mehr von ihm gehört hatten, alarmierten sie die Kantonspolizei.

Daraufhin wurde ein umfangreicher Such- und Rettungseinsatz gestartet, bei dem insbesondere Helikopter der Schweizer Armee und von Air-Glaciers zum Einsatz kamen.

Am Sonntag kurz vor 14.00 Uhr wurde der Vermisste schliesslich in dem Gebiet Haut-de-Cry gefunden. Die Einsatzkräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Ersten Erkenntnissen zufolge stürzte der Wanderer wahrscheinlich in die Tiefe. (pem/sda)

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