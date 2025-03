Polizeirapport

Velofahrer in Basel nach Kollision mit E-Trottinett verstorben

Ein Velofahrer ist in Basel 14 Tage nach einer Kollision mit einem E-Trottinett seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Kantonspolizei Basel sucht nach Zeugen des Unfalls, der sich am 12. März ereignet hatte.

Zum Unfall war es gemäss Mitteilung der Kantonspolizei vom Montag gegen 08.00 Uhr im Verzweigungsbereich von der Elisabethenstrasse in die De Wette-Strasse gekommen. Bei der Kollision seien beide Unfallbeteiligte gestürzt, wobei sich der Velofahrer schwere Verletzungen zugezogen habe. An deren Folgen sei er am vergangenen Mittwoch im Spital verstorben. (sda)