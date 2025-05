Ein Passant ist am frühen Sonntagmorgen in Gossau SG von einem Autofahrer angefahren und anschliessend verprügelt worden. Bild: staatsanwaltschaft

Polizeirapport

Autofahrer fährt in Gossau SG Fussgänger an und verprügelt ihn

Ein Passant ist am frühen Sonntagmorgen in Gossau SG von einem Autofahrer angefahren und anschliessend verprügelt worden. Der 23 Jahre alte Fussgänger musste sich in Spitalpflege begeben, vom Autofahrer fehlte am Sonntagvormittag jede Spur.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte, war der Fussgänger kurz vor 2 Uhr auf der Bahnhofstrasse in Gossau unterwegs. Ein Auto bog von der Quellstrasse in die Bahnhofstrasse ein und erfasste ihn. Der Passant sei dabei gegen die Motorhaube geworfen worden, hiess es im Communiqué.

Der Autofahrer sei nach dem Unfall ausgestiegen, teilte die Kantonspolizei St. Gallen mit. Dann habe er den Fussgänger mit Schlägen und Tritten traktiert. Anschliessend sei er weggefahren.

Über die Verletzungen des Fussgängers machte die Polizei keine Angaben. Er habe sich selbständig in Spitalpflege begeben, hiess es dazu in der Medienmitteilung. (sda)