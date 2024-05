Polizeirapport

Uhrendiebe flüchten per Flugzeug und werden in Sevilla verhaftet

Zwei Spanier haben am Flughafen Zürich am Mittwoch drei Armbanduhren im Wert von rund 3000 Franken gestohlen. Kurz nach der Tat bestiegen die beiden Diebe ein Flugzeug nach Sevilla in Spanien. Dort wurden sie von der Polizei verhaftet, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte.

Die Diebe wurden in Sevilla gefasst. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Die beiden Diebe hatten die Armbanduhren am frühen Mittwochmorgen in einem Verkaufsgeschäft am Zürcher Flughafen geklaut. Als der Diebstahl bemerkt wurde und die Polizei ausrückte, waren die Männer laut einem Sprecher der Kantonspolizei bereits auf dem Flug nach Sevilla.

In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Polizei (Fedpol) und der spanischen Polizei konnten die Diebe nach der Landung in Sevilla angehalten und kontrolliert werden. Dabei fand die spanische Polizei die drei gestohlenen Uhren bei den beiden Männern. Die Polizei werde sie bei der Staatsanwaltschaft wegen Diebstahls zur Anzeige bringen, hiess es weiter. (rbu/sda)