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E-Bike-Fahrer in St. Gallen verletzt und erinnerungslos aufgefunden

Dieses E-Bike wurde neben dem verletzten Fahrer gefunden.
Dieses E-Bike wurde neben dem verletzten Fahrer gefunden.Bild: Stadtpolizei St. Gallen
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E-Bike-Fahrer in St. Gallen verletzt und erinnerungslos aufgefunden

06.09.2026, 08:4806.09.2026, 08:48

In St. Gallen hat am Freitag ein Passant einen verletzten E-Bike-Fahrer auf einem Trottoir aufgefunden. Der junge Mann konnte sich an nichts mehr erinnern. Derzeit ist unklar, ob es zuvor eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug gab, oder ob der Mann bei einem Selbstunfall gestürzt ist.

Die Meldung vom verletzten E-Bike-Fahrer auf dem Trottoir an der St. Josefen-Strasse in St. Gallen ging um 15 Uhr bei der Polizei ein. Der 25-Jährige hatte gemäss der Mitteilung der Stadtpolizei St. Gallen vom Sonntag diverse Schürfwunden und trug einen Verband um den Kopf.

Der Verletzte konnte sich jedoch an nichts mehr erinnern. Die Rettung brachte ihn zur Kontrolle ins Spital. Unklar ist, ob es sich um einen Selbstunfall oder eine Kollision handelte und wo und wann sich ein Unfall genau ereignet haben könnte. (sda)

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