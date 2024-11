Polizeirapport

Arbeiter stürzt in St.Gallen 14 Meter tief in einen Liftschacht

Ein 40-jähriger Liftmonteur ist am Mittwochmorgen in St.Gallen in einen 14 Meter tiefen Liftschacht gestürzt. Er verletzte sich schwer und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Der Arbeiter sei auf einer Baustelle mit Montagearbeiten beschäftigt gewesen, schrieb die Stadtpolizei St.Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung. (sda)