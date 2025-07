Wurde mit Fahndungsfoto gesucht: Polizei verhaftet mutmasslichen Täter von Oberglatt

Die Kantonspolizei Zürich hat den mutmasslichen Täter von Oberglatt verhaften können. Sie hatte nach einem Tötungsdelikt unter anderem mit einem Fahndungsfoto nach dem 27-jährigen Eritreer gesucht.

Der Mann wurde am Mittwochabend im Hauptbahnhof verhaftet, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Sie verdächtigt ihn, am 14. Juni in einer Wohnung in Oberglatt einen 18-jährigen Eritreer getötet zu haben.

Die Fahndung lief laut Mitteilung grenzüberschreitend. Die Vermutung bestand, der Mann habe sich ins Ausland abgesetzt. Die genauen Umstände der Tat sind noch nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft für den 27-Jährigen beantragt. (sda)