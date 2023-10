Polizeirapport

70-Jährige überschlägt sich bei La Rösa GR, landet im Feld – und kommt glimpflich davon

Der Unfallort. Bild: kantonspolizei graubünden

Einen Italienerin hat sich am Samstag in der Mittagszeit in Graubünden auf der Berninastrasse bei La Rösa mit ihrem Auto überschlagen. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Die 70-Jährige habe ihr Fahrzeug jedoch selber verlassen können. Sie sei anschliessend leicht verletzt mit dem Krankenwagen ins Centro Sanitario Valposchiavo nach Poschiavo gebracht worden, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mit.

Zuvor war die Fahrerin Richtung Poschiavo unterwegs gewesen. In einer Linkskurve geriet sie neben die Fahrbahn auf eine Wiese. (sda)