Eine randalierende Person hat am Donnerstagmittag an der Basler Burgfelderstrasse einen Polizei-Grosseinsatz ausgelöst. Bild: keystone

Polizeirapport

In «schwieriger Lebenssituation»: Randalierende Person löste in Basel Polizeieinsatz aus

Eine randalierende Person hat am Donnerstagmittag an der Basler Burgfelderstrasse einen Polizei-Grosseinsatz ausgelöst. Die Polizei konnte den 33-jährigen Mann anhalten. Drittpersonen waren nicht gefährdet, wie die Basler Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Der Sprecher der Basler Staatsanwaltschaft bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA Meldungen der «Basler Zeitung» und «20 Minuten», die über den Polizeieinsatz und die Festnahme berichtet hatten.

Es habe sich um einen Mann in «einer schwierigen Lebenssituation» gehandelt. Er habe behauptet, es befinde sich in einer Tasche eine Bombe, was den Abklärungen von Sprengstoffsachverständigen zufolge nicht zugetroffen habe.

Wegen des Polizeieinsatzes war die Tramlinie 3 zwischen der Innenstadt und Saint-Louis am Nachmittag für rund eine Stunde unterbrochen, wie die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) auf X mitteilten. Die Burgfelderstrasse war zwischenzeitlich auch für den Autoverkehr gesperrt. (sda)