Polizeirapport

Diebe brechen mit Auto in Winterthurer Juweliergeschäft ein

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen in Winterthur bei einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft Uhren und Schmuck gestohlen. Sie waren gegen 4.30 Uhr mit einem gestohlenen Auto rückwärts gegen die Eingangstüre gefahren, um sich Zugang zu verschaffen.

Welchen Wert die Beute hatte, ist gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich vom Montag noch unbekannt. Den am Gebäude und Inventar angerichteten Sachschaden bezifferte sie auf mehrere tausend Franken.

Die Täter, gemäss Polizeiangaben mindestens zwei Männer, flüchteten nach dem Einbruch mit dem gestohlenen Wagen. Die Kantonspolizei Zürich und die Stadtpolizei Winterthur fahnden nach ihnen. (hkl/sda)