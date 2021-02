Schweiz

Polizeirapport

19-jähriger fliegt mit Ferrari von Autobahn A1 in Neuenhof AG ab



Bild: Kapo Ag

Ein 19-jähriger Lenker hat am frühen Samstagmorgen in der Autobahnausfahrt Neuenhof AG die Herrschaft über seinen Ferrari verloren und einen Selbstunfall verursacht. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Es entstand jedoch Sachschaden am Auto und an der Strasseneinrichtung, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Der Autofahrer wollte demnach kurz vor 04.00 Uhr die Autobahn A1 in Richtung Bern in Neuenhof verlassen. In der Ausfahrt fuhr er in ein Verkehrsschild.

Der 19-jährige Serbe sagte der Polizei, er habe einem Tier ausweichen müssen. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf. Das Auto stellte sie sicher. Der Autofahrer musste seinen Führerausweis auf Probe abgeben. (sda)

