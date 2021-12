Paketdiebe plündern Briefkästen im Glattpark

In einem Quartier in der Gemeinde Opfikon haben am frühen Donnerstagmorgen Diebe ihr Unwesen getrieben: Im Glattpark haben Anwohnende gesehen, wie Unbekannte die Briefkästen öffneten und Pakete mitnahmen.

Die alarmierte Kantonspolizei fand in der Folge an verschiedenen Orten im Quartier geöffnete Pakete vor. Sie hat die Ermittlungen zu den nächtlichen Vorfällen aufgenommen, wie sie am Donnerstag mitteilte. (sda)