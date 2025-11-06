17-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Kollision auf der A12 bei Vaulruz FR

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochabend auf der Autobahn A12 bei Vaulruz ums Leben gekommen. Er kollidierte mit mehreren Autos, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte.

Die Polizei wurde gegen 22.30 Uhr über einen schweren Unfall auf der Autobahn zwischen Bulle und Vaulruz benachrichtigt. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte der Jugendliche kurz vor der Ausfahrt Vaulruz aus noch ungeklärten Gründen mit drei Autos, die in derselben Richtung unterwegs waren, wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte.

Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und starb noch auf der Unfallstelle. Die drei Autoinsassen blieben unverletzt.

Die Polizei beschlagnahmte die beteiligten Fahrzeuge und liess sie zur Untersuchung abtransportieren. Sie hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (rbu/sda)