Leiche in zwei Teile zerschnitten – Bewohnerin von Sainte-Croix VD verhaftet

Im Zusammenhang mit dem Fund einer Leiche am vergangenen Samstag im französischen Fedry ist eine Bewohnerin von Sainte-Croix VD festgenommen worden. Die Französin wird verdächtigt, ihre Unterkunft in Brand gesetzt zu haben und in das Verschwinden ihres Vermieters verwickelt zu sein.

Der 75-jährige Schweizer wurde seit dem 31. Oktober vermisst. Die formelle Identifikation der Leiche war am Mittwochmorgen allerdings noch nicht abgeschlossen, wie die Polizei mitteilte.

Die männliche Leiche war am vergangenen Samstag in dem kleinen Ort Fedry am Ufer der Saône, rund 100 Kilometer von Sainte-Croix entfernt, entdeckt worden. Die Leiche war verstümmelt, in zwei Teile zerschnitten und mit einer weissen Substanz bedeckt, wie der Staatsanwalt von Vesoul (F), Arnaud Grécourt, am Dienstag mitteilte.

Er hatte «eine Verbrennung am Rücken, mehrere Wunden am Schädel, an einer Hand, an den Halswirbeln und am Rumpf», sagte der Staatsanwalt weiter. «Die Wunden an den Händen deuten auf Verteidigungsverletzungen hin. Mehrere der festgestellten Wunden lassen auf die Verwendung eines scharfen Instruments schliessen.»

Nach den ersten Ergebnissen der Autopsie starb das Opfer an einer Blutung aufgrund einer Stichwunde in der Brust. Seine Leiche wurde nach dem Tod zerstückelt.

Am Sonntag war die Wohnung, die der Vermisste an die 39-jährige Französin vermietet hatte, in Brand geraten. Die Bewohnerin wurde kurz darauf von Schweizer Zollbeamten festgenommen. Sie wurde in Untersuchungshaft genommen, wie es weiter heisst. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Da die Leiche in Frankreich gefunden wurde, wird die strafrechtliche Untersuchung vom Gericht in Vesoul geführt. Auf Waadtländer Seite hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen auf kantonalem Gebiet den Inspektoren der Sicherheitspolizei übertragen. (sda)