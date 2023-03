Polizeirapport

Marder knabbert an Hochspannungsmast und verursacht Waldbrand

Ein Marder hat am Mittwochabend auf einem Hochspannungsmast in Domat/Ems einen Kurzschluss ausgelöst und einen Waldbrand auf einer Fläche von 30 auf 30 Metern verursacht. Der Netzbetreiber klärt nun ab, ob gemeldete Stromausfälle in der Region im Zusammenhang stehen.

Kurz nach 20 Uhr fiel in den Dörfern Trimmis und Untervaz, sowie bei der Firma Ems-Chemie kurzzeitig der Strom aus. Gleichzeitig wurde ein Waldbrand in Domat/Ems gemeldet, wie die Kantonspolizei am Donnerstag schrieb.

Weil der Brand auf einem unzugänglichen Hügel ausbrach, mussten die Feuerwehrleute Schlauchleitungen für eine Distanz von rund 300 Metern einrichten. Der Löscheinsatz dauerte eineinhalb Stunden.

Ob der Kurzschluss auf dem Hochspannungsmast für die Stromausfälle in den Dörfern verantwortlich ist, wird zur Zeit vom Elektrizitätswerk Zürich, dem Netzbetreiber, untersucht. (sda)