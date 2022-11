Polizeirapport

Gasexplosion in Restaurant in San Bernardino geht glimpflich aus

bild: kapo gr

In einem Restaurant in San Bernardino ist am Montagvormittag in der Küche Gas ausgetreten und explodiert. Die Explosion verursachte einen Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Verletzt wurde niemand.

Die Explosion ereignete sich, als eine Angestellte Wasser mit einem Gasherd aufkochen wollte. Dabei entwich Gas und entzündete sich, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mitteilte. Die Angestellte und der einzige Gast konnten sich unverletzt aus dem Gebäude begeben. Weiteren Personen befanden sich in den Räumen des Restaurants keine.

Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr San Bernardino, der Feuerwehr Alta Mesolcina und der Chemiegruppe der Feuerwehr Roveredo rückten aus und sicherten das Gebäude. Die Nachbarschaft des Gebäudes, darunter die Hauptstrasse, wurden bis in den Nachmittag hinein gesperrt. «Wir haben die Umgebung so lange abgesperrt, bis gewiss war, das keine Gefahr für andere bestand», erklärte Polizeisprecher Roman Rüegg auf Anfrage.

Der von der Kantonspolizei geleitete Einsatz wurde von einem Gasspezialisten sowie einem Statiker unterstützt. Der genaue Hergang, der zu dieser Explosion geführt hat, wird abgeklärt. (aeg/sda)