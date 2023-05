Polizeirapport

Grosser Sachschaden bei Turnhallenbrand in Winterthur

Beim Brand einer Turnhalle ist in der Nacht auf Pfingstsonntag in Winterthur-Töss ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden. Gemäss bisherigen Erkenntnissen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen in der Turnhalle, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

Brandstiftung kann laut der Kantonspolizei Zürich nicht ausgeschlossen werden. Bild: kapo zürich

Bei der Turnhalle handelt es sich um jene vor dem Schulhaus Tössfeld. Die genaue Brandursache war bis zum Sonntagmorgen nicht geklärt und wird gemäss der Polizei durch den Brandermittlungsdienst untersucht. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Stadtpolizei Winterthur erhielt kurz nach 02.00 Uhr in der Nacht auf Sonntag die Meldung, dass es in der Turnhalle brennen würde. Die ausgerückten Einsatzkräfte begannen sofort mit den Löscharbeiten. Aufgrund der Gebäudekonstruktion wurde zur Bekämpfung des Feuers das Dach abgetragen, wie die Polizei weiter mitteilte. (sda)