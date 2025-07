Das Auto prallte gegen ein Betonelement und überschlug sich. Bild: Zuger Polizei

Polizeirapport

Auto überschlägt sich bei Selbstunfall auf A4 – 2 Verletzte

Auf der A4 Richtung Norden ist es am Samstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Die Autobahn musste deshalb in Fahrtrichtung Zürich gesperrt werden. Das sorgte für Stau. Der TCS empfahl, via A2 Richtung Norden zu fahren.

Der Unfall führte zu Stau auf der Autobahn A4. Bild: zVg

Die Zuger Polizei, die für den Streckenabschnitt zuständig ist, bestätigte einen Unfall. Gemäss einer Mitteilung geschah der Unfall kurz nach 14.15 Uhr zwischen Küssnacht und der Verzweigung Rütihof in Rotkreuz.

Demnach sei ein Auto aus noch unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn abgekommen und in ein Betonelement geprallt. Das Auto überschlug sich und blieb schliesslich auf der Autobahn auf dem Dach liegen.

2 Personen im Auto eingeklemmt

Die beiden Insassen des Autos – die 78-jährige Fahrerin und ein 84-jähriger Beifahrer – wurden im Fahrzeug eingeklemmt und erheblich verletzt. Die Stützpunktfeuerwehr Küssnacht und der Rettungsdienst Zug bargen die beiden aus dem Auto und brachten sie in ein ausserkantonales Spital.

Das Auto wurde abgeschleppt. Währenddessen blieben drei Fahrspuren der A4 gesperrt. Bild: Zuger Polizei

Aus Sicherheitsgründen musste nicht nur die Autobahn Richtung Norden gesperrt werden, sondern auch ein Fahrstreifen Richtung Süden. Die Unfallursache wird nun untersucht.

