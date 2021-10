Erschossene Frau in Vandoeuvres GE gefunden – Ehemann verhaftet

Eine 58-jährige Frau ist am frühen Donnerstagmorgen in ihrem Haus in Vandoeuvres im Kanton Genf erschossen aufgefunden worden. Ihr 53 alter Ehemann, der mutmassliche Täter, wurde von der Polizei gegen 9.30 Uhr festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. (sda)