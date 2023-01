Polizeirapport

Unbekannte stehlen Bankomaten bei Solothurner Autobahn-Raststätte

Bild: Kapo so

Eine unbekannte Täterschaft hat bei der Autobahn-Raststätte Gunzgen Süd im Kanton Solothurn einen freistehenden Bankomaten gestohlen. Angaben über die Schadensumme sind gemäss Polizeiangaben vom Dienstag nicht möglich.

Zum Abtransport dürfte der Bankomat auf der Raststätte auf ein Fahrzeug geladen worden sein, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Der Bankomat wurde am vergangenen Samstag zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr im Eingangsbereich gestohlen.

Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Sie sucht Zeugen. Die Polizei machte auf Anfrage aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben zum ungewöhnlichen Diebstahl.

Um an Geld zu kommen, hatten Unbekannte in der Schweiz in den Nachtstunden Bankomaten gesprengt - im vergangenen Jahr mindestens 38 Bankomaten. Die Ermittlungen zeigen gemäss Bundesamt für Polizei (Fedpol), dass in der Schweiz mehrere Gruppierungen aktiv seien und gezielt Serien-Angriffe verüben würden. (sda)