Polizeirapport

Verdächtiger Gegenstand gefunden: Polizeigebäude in Winterthur weiträumig abgesperrt

Am Montagnachmittag ist die Polizei in Winterthur wegen eines verdächtigen Gegenstands ausgerückt. Das Gebiet an der Obermühlestrasse ist weiträumig abgesperrt. Auch ein Polizeigebäude ist nicht zugänglich.

Eine Frau habe die Polizei auf einen verdächtigen Gegenstand unter ihrem Auto hingewiesen, teilte die Stadtpolizei Winterthur am Montagnachmittag mit. Noch sei nicht geklärt, worum es sich handelt.

Von der weiträumigen Absperrung war neben einem Gebäude der Stadtpolizei auch das Hauptgebäude von Schutz&Intervention Winterthur betroffen. Zur Abklärung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich beigezogen. Die Ermittlungen und Sicherheitsabklärungen sind im Gange. (dab/sda)

Mehr folgt in Kürze ...