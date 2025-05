Polizeirapport

Rapperswil: Betrunkener Töfffahrer flüchtet vor der Polizei und verunfallt

Der alkoholisierte Töfffahrer kollidierte unter anderem mit einem Polizeiauto. (Archivbild) Bild: KEYSTONE

Am Samstagabend ist ein 26-jähriger Motorradfahrer in Rapperswil-Jona (SG) verunfallt, nachdem er stark alkoholisiert einer Polizeikontrolle entgangen und geflüchtet war. Dies teilte die Kantonspolizei SG am Montag mit. Die genauen Umstände sind noch Teil der laufenden Ermittlungen.

Der Mann war kurz vor 21 Uhr von Wangen her unterwegs auf der St. Gallerstrasse, auf welcher die Kantonspolizei SG eine Verkehrskontrolle durchführte. Eine Polizistin gab dem Motorradfahrer ein Haltezeichen, welches dieser prompt missachtete und unverrichteter Dinge weiterfuhr.

Eine andere Patrouille nahm daraufhin die Verfolgung des Halunken auf. Dieser verunfallte und kollidierte unter anderem mit dem Polizeiauto. Er wurde dabei leicht verletzt, die Polizisten kamen ohne körperliche Schäden davon. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Franken.

Im Anschluss wurde beim 26-Jährigen eine beweissichere Atemalkoholprobe durchgeführt, welche einen Wert von 1,38 Promille anzeigte. Ihm wurde auf der Stelle der Führerausweis abgenommen. (cpf)