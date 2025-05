Polizeirapport

Frau stirbt bei 200-Meter-Sturz im Tessiner Maggia-Tal

Eine Frau ist bei einem Sturz im Tessiner Maggia-Tal ums Leben gekommen. Nach Darstellung der Kantonspolizei war sie am Samstagvormittag in der Ortschaft Dunzio in einen Abgrund gestürzt und rund 200 Meter tiefer vom Wasser mitgerissen worden.

Die kurz nach dem Mittag zu Hilfe gerufene Rettungsflugwacht konnte nur noch die Leiche der Frau bergen. Der genaue Unfallhergang wird noch abgeklärt. (sda)