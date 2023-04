Polizeirapport

Unbewilligte Demo in Bern – massive Sachbeschädigungen, Polizei greift ein

(Symboilbild) Bild: KEYSTONE

In der Nacht auf Sonntag ist es in Bern zu einem unbewilligten Umzug durch die Innenstadt gekommen. Dabei kam es laut Kantonspolizei Bern zu zahlreichen Sprayereien und Sachbeschädigungen. Zudem wurden Polizisten mit Wurfgegenständen und Feuerwerkskörpern angegriffen. Eine Polizistin und ein Polizist wurden verletzt.

Der unbewilligte Umzug mit zahlreichen Personen hatte sich bei der Schützenmatte formiert und zog via Bahnhof in Richtung Innenstadt. In der Marktgasse, auf der Kornhausbrücke und im Breitenrain wurden Pyros und Feuerwerkskörper gezündet, entlang der Umzugsroute stellte die Polizei vereinzelt Sprayereien fest.

Dann eskalierte die Situation. Die Polizei schreibt:

Als später weitere Sachbeschädigungen im Bereich Nordring – insbesondere massive Sprayereien sowie beschädigte und teilweise eingeschlagene Fensterscheiben von Geschäften –verübt wurden und die Polizistinnen und Polizisten, Einsatzfahrzeuge sowie mehrere Gebäude massiv mit Wurfgegenständen und Feuerwerkskörpern angegriffen wurden, mussten Gummischrot und Reizstoff eingesetzt werden.

Im Bereich des Römerwegs wurde zudem ein Container in Brand gesetzt, die Feuerwehr löschte den Brand.

Der unbewilligte Umzug löste sich auf der Schützenmatte auf. Ein erneutes Vordringen des Umzugs in die Innenstadt respektive ein Vordringen zum BERNEXPO-Messegelände verhinderte die Polizei.

Die verletzte Polizistin musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Kantonspolizei Bern hat keine Kenntnis von weiteren verletzten Personen. Insgesamt wurden zehn Patrouillenfahrzeuge der Kantonspolizei Bern beschädigt und erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. (aeg)