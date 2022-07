Unfall auf der A1 bei Zürich-Seebach – mehrere Verletzte

Auf der A1 bei Zürich-Seebach ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall mit mehreren Verletzten gekommen. Wie die Kantonspolizei Zürich twitterte, ist die Autobahn in Richtung Bern aktuell komplett gesperrt. In Richtung St.Gallen ist eine Spur offen.

Wie es scheint, waren mehrere teilweise schwere Fahrzeuge in den Zusammenprall verwickelt. Zum Unfallablauf und der Anzahl Verletzten machte die Polizei noch keine Angaben. Sobald weitere Informationen bekannt werden, werden sie hier angefügt. (sda)