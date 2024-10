Polizeirapport

Velofahrerin bei Selbstunfall in Immensee SZ schwer verletzt

Bei einem Selbstunfall hat sich am Mittwochnachmittag in Immensee SZ eine Velofahrern schwer verletzt. Die Rentnerin musste in ein Spital gefahren werden, wie die Kantonspolizei Schwyz am Donnerstag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 15.00 Uhr auf der Eichlistrasse. Die Rentnerin sei von mehreren korrekt fahrenden Autos überholt worden. Dabei erschrak die Frau gemäss Communiqué und kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall. (sda)