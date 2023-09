Polizeirapport

Frau stürzt in Arosa 15 Meter in die Tiefe und stirbt

Eine Frau ist am Montagabend in Arosa GR von einem Balkon ihres Studios im fünften Stock 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Sie starb auf der Stelle. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei verlor die 27-Jährige das Gleichgewicht, als sie auf dem Balkongeländer sass.

Eine Kollegin habe noch noch versucht, die Frau zu halten, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Mittwochmorgen in einer Mitteilung. Zum Vorfall sei es um 19 Uhr gekommen. Trotz sofortiger Hilfe durch Private sowie später durch Rettungskräfte von Ambulanz und Rega sei die Frau vor Ort verstorben.

In der Nacht auf Sonntag kam es in Biel zu einem ähnlichen Vorfall. Dabei stürzte eine Frau vom Balkon eines höheren Stockwerks eines Wohnhauses und starb trotz erster Hilfe durch Rettungskräfte und Private. Die Kantonspolizei Bern teilte damals mit, dass sie nach ersten Erkenntnissen eine Dritteinwirkung nicht ausschliessen könne. (sda)