Polizeirapport

«Über 200 Polizisten stürmten das Haus» – Grosseinsatz in Olten

In Olten kam es am Freitagmorgen zu einem grossen Polizeieinsatz. Ein Gebäude wurde abgeriegelt, die Polizei hat Mieter zur Befragung mitgenommen. Noch ist unklar, um was es beim Einsatz geht.

Die Kantonspolizei Zürich und die Kantonspolizei Solothurn waren am Freitagmorgen an der Haslistrasse 72 mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Dort sind unter anderem der «Scorpion Club» und das Login-Berufsbildungszentrum untergebracht.

Ein Wagen der Polizei in Olten. screenshot: telem1

Die Polizei habe zwei Computer aus dem Gebäude getragen und zwei der Mieter zur Befragung mitgenommen. Am Nachmittag wurden Pflanzen und mehrere Säcke aus dem Gebäude geräumt. Dabei könnte es sich um Hanfpflanzen handeln.

Das Areal um das Gebäude ist am Nachmittag noch abgesperrt, der Einsatz sei aber beendet, wie es bei der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage heisst. Ein gemeinsamer Polizeieinsatz mit der Kantonspolizei Solothurn wird dort bestätigt, weitere Informationen werden aber keine gegeben.

Er selbst sei sechs Stunden von der Polizei ausgefragt worden, sagt ein Zeuge dem Newsportal 32Today. Der Polizeieinsatz habe um zirka 4 Uhr in der Nacht angefangen. Er sei im Gebäude am Jassen gewesen, als wohl «über 200 Polizisten» das Haus gestürmt hätten. Es sei «gewesen wie im Krieg», sagt der Zeuge weiter. Er selber habe mit der ganzen Sache aber nichts zu tun.

Ein weiterer Zeuge, der an der Strasse einen Club führt, spricht gegenüber Tele M1 von einem möglichen Tötungsdelikt, dazu gibt es aber weder weitere Informationen noch eine Bestätigung.

Mediensprecher Alexander Renner von der Kantonspolizei Zürich erklärte auf Blick-Anfrage, dass der gemeinsame Polizeieinsatz der Kantonspolizei Zürich und der Kantonspolizei Solothurn auf einem von den Zürcher Strafverfolgungsbehörden geführten Verfahren wegen eines möglichen Deliktes gegen die Freiheit basierte. Weitere Angaben machte er nicht. (aargauerzeitung.ch)