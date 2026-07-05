Polizeirapport

Betrunkener Töfffahrer rast im Aargau mit 189 km/h in Tempokontrolle

Selbst die Kantonspolizei Aargau spricht von einer «beeindruckenden» Geschwindigkeit. Sie hatte am Samstagnachmittag im Boowald bei Vordemwald, einer bei motorisierten Ausflüglern beliebten Strecke, eine routinemässige Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Auf dem Abschnitt gilt eine maximale Geschwindigkeit von 80 km/h.

Kurz nach 15 Uhr habe das Lasermessgerät einen Töff erfasst, der 189 km/h erreichte. Nach Abzug der Toleranz lag er somit immer noch 104 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit.

Zu schnell und zu viel Alkohol

Der Töff wurde von einer Polizeipatrouille gestoppt. Beim Fahrer, einem 40-jährigen Schweizer aus der Region, konnten die Polizisten einen deutlichen Alkoholgeruch feststellen, weshalb sie einen Atemlufttest durchführten. Dieser ergab, dass der Mann einen qualifizierten Alkoholwert hatte, also über der erlaubten Grenze lag.

Das macht die Situation für den Fahrer nicht einfacher. Sein hohes Tempo führte dazu, dass er die Voraussetzungen für den Raserartikel erfüllt. Der Töff wurde sichergestellt, den Führerausweis musste der Mann noch vor Ort abgeben. Ausserdem wurde eine Strafuntersuchung eröffnet. Der Mann muss sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten.

Mit seinem Vergehen ist er allerdings nicht allein. Wie die Polizei weiter mitteilt, müssen auch zwei Autofahrer im Alter von 20 und 26 Jahren mit Konsequenzen rechnen, da sie die Geschwindigkeit ebenfalls deutlich überschritten haben. (vro)