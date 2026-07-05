Polizeirapport

Elsau ZH: Polizei nimmt Raser fest

Ein 30-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend in Elsau im Kanton Zürich mit 184 km/h in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten. Dem Mann wurde der Führerausweis abgenommen und er wurde vorübergehend festgenommen, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

Die Polizei führte die Geschwindigkeitskontrolle laut der Mitteilung am Samstagabend auf der St. Gallerstrasse ausserorts durch. Erlaubt war auf dem Abschnitt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Der 30-jährige Portugiese muss sich wegen eines Raserdelikts vor der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland verantworten.

Während der Kontrolle hielt die Polizei zudem vier weitere Lenker an. Einem 24-jährigen Schweizer, der mit 122 km/h unterwegs war, wurde ebenfalls der Führerausweis abgenommen. Zwei 20-jährige Schweizer wurden mit 114 und 116 km/h gemessen. Ein 53-jähriger Mann fuhr mit 109 km/h in die Kontrolle. (sda)