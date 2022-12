Der aufgebotene Abschleppdienst informierte nach dem Eintreffen auf der Unfallstelle die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden, welche eine Polizeipatrouille an den Unfallort beorderte. Beim jungen Touristen wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. (aeg/sda)

Zurück in Zuoz verlor der junge Autolenker aber kurz nach 01:30 Uhr auf schneebedeckter Strasse die Herrschaft über den Wagen. Er krachte in eine Strassenlampe und einen Zaunpfosten. Das Auto wurde bei der Kollision total beschädigt. Die beiden Teenager blieben unverletzt, wie bei der Polizei auf Anfrage zu erfahren war.

Der Teenager aus dem Kanton Genf fuhr zusammen mit einem 17-jährigen Kollegen spätnachts in Zuoz los, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mitteilte. Er bewältigte die knapp 20 Kilometer in den Nobelkurort und auch auf dem Rückweg ging alles gut.

Ein 16-Jähriger Feriengast hat im Engadin in der Nacht auf Dienstag mit dem Auto seines Vater eine Spritztour nach St. Moritz unternommen. Der Ausflug endete mit einem Totalschaden.

