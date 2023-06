Polizeirapport

Vermisster Gleitschirmflieger im Wallis tot aufgefunden

Ein Gleitschirmflieger ist im Wallis tot aufgefunden worden. Bei der Leiche in einer Felswand in der Gemeinde Raron könnte es sich um einen Mann handeln, der auf dem Weg von Innsbruck in Österreich nach Chamonix nach Frankreich war und als verschwunden galt. Eine formelle Identifizierung war am Sonntag noch nicht abgeschlossen.

Hier wurde der Gleitschirmflieger tot gefunden. Bild: Kantonspolizei Wallis

Der Gleitschirmflieger war zuletzt am 2. Juni in der Gegend von Mund im Oberwallis gesehen worden, wie die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mitteilte. Die Suche durch Polizei und Amateur-Gleitschirmflieger habe am frühen Sonntagnachmittag zur Lokalisierung eines Gleitschirms sowie eines Opfers in der Region des Jegihorns.

Die ersten Ermittlungen deuten laut Polizei darauf hin, dass es sich bei dem Opfer um die seit dem 6. Juni offiziell vermisste Person handelt. (sda)