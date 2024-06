Polizeirapport

Nach Erdrutsch: Kantonsstrasse im Wallis gesperrt

Aufgrund der vielen Niederschläge kam es am Freitagmorgen im Wallis zu einem Erdrutsch. Wie TCS und Polizei Schweiz berichten, ist die Kantonsstrasse zwischen Vissoie und Lac de Moiry in beiden Richtungen durch den Erdrutsch gesperrt worden. Die Sperrung gilt bis auf Weiteres, eine Umleitung ist eingerichtet worden.

Der Kanton Wallis warnte am Freitagmorgen vor den starken Niederschlägen. «Eine Regen- und Gewitterfront zieht seit Donnerstag über das Wallis», schrieb der Kanton in einer Mitteilung. Zudem führten «die Schneeschmelze, die wassergesättigten Böden und die erwarteten Gewitter zu einem deutlichen Anstieg der Abflüsse in der Rhone und den Seitenflüssen.» Für die Rhone werde der Höhepunkt des Hochwassers für Freitag am späten Nachmittag oder Abend erwartet. Diese Situation werde voraussichtlich bis Samstagmittag anhalten. In den Seitenflüssen könne es deshalb zu Überschwemmungen und Murgängen kommen, so der Kanton.

Es wird deshalb empfohlen, Reisen im Wallis einzuschränken, sich von Wasserläufen fernzuhalten und nicht auf Brücken zu parkieren. (lak)