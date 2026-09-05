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In Solothurn brennt der Dachstock eines Mehrfamilienhauses

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In Solothurn brennt der Dachstock eines Mehrfamilienhauses

05.09.2026, 11:1305.09.2026, 11:13

In Solothurn ist am Samstagmorgen im Dachstock eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Der Brand ist gemäss Polizeiangaben um 9 Uhr gemeldet worden.

Die Löscharbeiten dauerten gemäss dem Newsportal blick.ch noch an. Im Moment gebe es keinen Hinweis auf Verletzte. Die Medienstelle der Kantonspolizei Solothurn bestätigte entsprechende Angaben gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Mehrfamilienhaus befindet sich im Nordwesten der Stadt an der Grenze zu Langendorf SO. (hkl/sda)

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