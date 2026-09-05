Polizeirapport

Töfffahrer verletzt sich bei Kollision in Siegershausen TG

Bei einer Kollision mit einem Lieferwagen in Siegershausen TG hat sich am Freitag ein 64-jähriger Töfffahrer mittelschwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital.

Der Töfffahrer wurde ins Spital gebracht. bild: kantonspolizei thurgau

Ein 64-jähriger Töfffahrer war gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau vom Samstag kurz nach 15 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Kreuzlingen TG unterwegs und wollte bei Dippishausen einen Lieferwagen überholen. Weil dieser gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau gleichzeitig links auf einen Hofplatz abbog, kam es zur Kollision.

Der Rettungsdienst brachte den Töfffahrer mit mittelschweren Verletzungen ins Spital. Der 23-jährige Lieferwagenfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt gemäss Polizeiangaben mehrere tausend Franken. (hkl/sda)