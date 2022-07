Velofahrer (†31) tot aufgefunden – wer hat in Tägerschen etwas gesehen?

In Tägerschen TG ist am Sonntagmorgen ein Velofahrer tot aufgefunden worden. Die Todesumstände waren am Nachmittag unklar, die Kantonspolizei suchte Zeugen. Der Tote wurde ins Institut für Rechtsmedizin nach St. Gallen gebracht.

Die Leiche lag beim Ortsausgang von Tägerschen in Richtung Wil, wie die Kantonspolizei Thurgau mittelte. Die Meldung über den Fund des leblosen Velofahrers ging kurz nach 5.30 Uhr bei der kantonalen Notrufzentrale ein. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Schweizers feststellen.

Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen auf. Zur Spurensicherung kam vor Ort der Kriminaltechnische Dienst zum Einsatz. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)

Aufruf der Polizei: Wer sachdienliche Hinweise machen kann, soll sich bitte beim Kantonspolizeiposten Münchwilen unter der Nummer 058 345 28 30 melden.