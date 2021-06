Schweiz

Polizeirapport

Polizei entdeckt in Regensdorf ZH Hanf-Anlage mit über 1000 Pflanzen



Polizei entdeckt in Regensdorf ZH Hanf-Anlage mit über 1000 Pflanzen

Bild: Kapo ZH

Die Kantonspolizei Zürich hat am Mittwochmorgen in einer Gewerbeliegenschaft in Regensdorf eine professionell betriebene Hanf-Anlage mit über 1000 Pflanzen ausgehoben. Die beiden mutmasslichen Betreiber, ein 38-jähriger Nordmazedonier und ein 28-jähriger Schweizer, wurden festgenommen.

Die Pflanzen und die technische Einrichtung wurden sichergestellt und fachgerecht entsorgt, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung