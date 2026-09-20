freundlich20°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Pilzsammler stürzt bei Roveredo GR über Felswand ab

Polizeirapport

Pilzsammler stürzt bei Roveredo GR über Felswand ab

20.09.2026, 12:2720.09.2026, 12:27

Ein 50-jähriger Pilzsammler ist am Sonntag bei Roveredo GR abgestürzt. Die Rega flog den Verletzten ins Spital.

Am Samstagvormittag ist ein 50-jähriger Pilzsammler im Gebiet Laura in Roveredo abgestürzt und verletzt worden.
Ein 50-jähriger Pilzsammler ist am Sonntag bei Roveredo GR abgestürzt.Bild: kantonspolizei graubünden

Der Mann war mit einer Gruppe von Italienern auf Pilzsuche, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Im steilen Gelände rutschte er rund 10 Meter den Hang hinunter und stürzte schliesslich über eine rund 20 Meter hohe Felswand.

Der Pilzsammler landete auf einer Strasse. Dort barg die alarmierte Rega den Verletzten mit einer Windenaktion und flog ihn ins Spital in Lugano. (dab/sda)

Mehr aus Graubünden:

Tödlicher Carunfall: Staatsanwaltschaft Graubünden eröffnet Verfahren gegen Chauffeur
Tödlicher Carunfall: Staatsanwaltschaft Graubünden eröffnet Verfahren gegen Chauffeur
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
Zwei Verletzte bei einer Schlägerei in Schaffhausen
Polizei erwischt in Gadmen BE Töfffahrer mit 171 statt 80 km/h
Polizei stoppt in Liesberg BL Autofahrer mit 146 km/h in 80er-Zone
Töfffahrer bei Unfall in Urnäsch AR schwer verletzt
18-Jähriger verunfallt mit Sportwagen in Othmarsingen AG
Reisecar kollidiert auf A3 bei Urdorf ZH mit Lastwagen – mehrere Verletzte
Mehrere Wohnungen nach Brand in Herznach AG unbewohnbar
Mercedes kracht auf Autobahn-Rastplatz im Aargau in Lastwagen – Fahrer stirbt