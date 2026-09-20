Polizeirapport

Pilzsammler stürzt bei Roveredo GR über Felswand ab

Ein 50-jähriger Pilzsammler ist am Sonntag bei Roveredo GR abgestürzt. Die Rega flog den Verletzten ins Spital.

Ein 50-jähriger Pilzsammler ist am Sonntag bei Roveredo GR abgestürzt. Bild: kantonspolizei graubünden

Der Mann war mit einer Gruppe von Italienern auf Pilzsuche, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Im steilen Gelände rutschte er rund 10 Meter den Hang hinunter und stürzte schliesslich über eine rund 20 Meter hohe Felswand.

Der Pilzsammler landete auf einer Strasse. Dort barg die alarmierte Rega den Verletzten mit einer Windenaktion und flog ihn ins Spital in Lugano. (dab/sda)