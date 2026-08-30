Polizeirapport

Zwei Unfälle auf einer Passstrasse in Graubünden fordern zwei Tote

Auf der Flüelapassstrasse bei Davos GR haben sich am Samstag zwei schwere Verkehrsunfälle ereignet. Dabei kamen zwei Personen ums Leben und zwei weitere wurden schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte.

Der erste Unfall ereignete sich kurz nach 12.00 Uhr. Ein 70-jähriger Motorradfahrer geriet über die Gegenfahrbahn und stürzte ins abfallende Gelände, wo er trotz Reanimationsmassnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.

Der zweite Unfall geschah kurz vor 16.00 Uhr, wie die Polizei weiter mitteilte. Ein 18-jähriger Lenker eines Dreirad-Fahrzeugs kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einer 55-jährigen Motorradfahrerin.

Der 18-jährige Beifahrer im Dreirad-Fahrzeug starb noch am Unfallort. Der Fahrer und die Motorradlenkerin erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungshelikoptern in Spitäler geflogen.

Die Flüelapassstrasse musste für den gesamten Verkehr für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft Graubünden hat Ermittlungen zu den beiden Unfallhergängen aufgenommen. (sda)