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Velofahrer verletzt sich bei Unfall in Buchs SG lebensbedrohlich

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Velofahrer verletzt sich bei Unfall in Buchs SG lebensbedrohlich

13.10.2026, 11:5213.10.2026, 11:52

Ein 78-jähriger Velofahrer hat sich bei einem Unfall in Buchs SG am Montagnachmittag lebensbedrohlich verletzt. Er kollidierte bei einer Verzweigung mit einem Lastwagen. Die Rega flog den Mann ins Spital.

Hier fand die Kollision statt.
Hier fand die Kollision statt.bild: kantonspolizei st. gallen

Der Velofahrer fuhr gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen vom Mittwoch entlang des Werdenberger Binnenkanals von Buchs in Richtung Haag. Bei der Verzweigung zur Hauptstrasse kam es zur Kollision mit dem Lastwagen eines 57-jährigen Chauffeurs.

Die Umstände, die zum Unfall führten, werden durch die Polizei abgeklärt. Die Haagerstrasse musste zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. (hkl/sda)

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