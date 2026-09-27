Die Velostation am Bahnhof Bern hat bis jetzt nur ein Untergeschoss. Bild: keystone

Velostation beim Bahnhof Bern erhält ein zweites Untergeschoss

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Die Velostation beim Bahnhofzugang Länggasse kann um ein zweites Untergeschoss erweitert werden. Die Stadtberner Stimmberechtigten haben den Kredit von 12,46 Millionen Franken gutgeheissen.

31'001 Stimmende legten ein Ja in die Urne, wie die Stadt am Sonntag mitteilte. 13'095 Stimmberechtigte sagten Nein. Die Stimmbeteiligung betrug 53,9 Prozent.

Durch den Ausbau entstehen im zweiten Untergeschoss 520 zusätzliche Veloabstellplätze. Insgesamt vergrössert sich das Angebot der Anlage damit auf 1050 Abstellplätze. Das Volk bewilligte zudem einen Kredit für wiederkehrende Ausgaben von jährlich 41'000 Franken für den Betrieb der Anlage.

Die Anlage wird unterirdisch mit der bestehenden Velostation Schanzenbrücke verbunden und verfügt über einen direkten Zugang zu den Perrons. Der Baustart ist für das Jahr 2031 geplant, die Eröffnung soll 2034 erfolgen.

Die Gegner der Vorlage – insbesondere die SVP – hatten kritisiert, die Kosten entsprächen rund 24'000 Franken pro Veloabstellplatz. Zudem schaffe das Projekt oberirdische Veloabstellplätze nicht vollständig ab, weshalb die Entlastung des öffentlichen Raums gering bleibe. (sda)