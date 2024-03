Der Brand in Pfaffnau LU. Bild: zvg

Polizeirapport

Mehrfamilienhaus brennt lichterloh – zwei Vermisste in Pfaffnau LU

Am frühen Montagmorgen ist in einem Mehrfamilienhaus und einer angrenzenden Scheune in Pfaffnau (LU) ein Feuer ausgebrochen, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft schreibt. Sieben Bewohner wurden evakuiert. Zwei Personen werden noch vermisst – die Luzerner Polizei geht davon aus, dass sie noch im Gebäude sind.

Wie die Polizei mitteilte, seien drei der evakuierten Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht worden.

Im Einsatz stehen die Feuerwehren Pfaffnau-Roggliswil, Zofingen und ein Rettungshelikopter. Die Brandermittler der Luzerner Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

(rbu)