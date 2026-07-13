Polizeirapport

Feuerwehr rettet eine Katze aus brennendem Gebäude in Reinach BL

Ein Einfamilienhaus in Reinach BL ist am Sonntagabend in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr rettete eine Katze aus dem brennenden Dachstock, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte.

Nach einem Feuerausbruch in Reinach BL hat die Polizei eine Katze gerettet. Bild: Polizei Basel-Landschaft

Die Meldung ging kurz nach 17.20 Uhr ein. Als die Feuerwehr eintraf, drang starker Rauch aus dem Dachstock, und Flammen waren sichtbar. Sie konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Beim Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Eine Person wurde vorsorglich auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht. Die Untersuchung ergab jedoch keine entsprechenden Hinweise. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Spezialisten der Polizei klären diese ab, wie es im Communiqué heisst. (dab/sda)