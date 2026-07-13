Polizeirapport

Zwei Bergsteiger stürzen am Matterhorn in den Tod

Am Sonntag sind am Matterhorn zwei Bergsteiger tödlich verunglückt. Auf einer Höhe von rund 4’030 Metern stürzten die beiden Alpinisten aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe, so die Kantonspolizei Wallis.

Zwei Bergsteiger sind am Matterhorn gestorben. Bild: kantonspolizei wallis

Eine Drittperson alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Diese begaben sich mit einem Helikopter der Air Zermatt, eingesetzt durch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation, zur Unfallstelle. Vor Ort konnten sie nur noch den Tod der beiden Bergsteiger feststellen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

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