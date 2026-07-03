wechselnd bewölkt21°
DE | FR
burger
Schweiz
Klima

Basel-Landschaft: Absolutes Feuerverbot im Wald wegen Gefahrenstufe 4

Ein Schild an einem Baum weist darauf hin, dass wegen Waldbrandgefahr kein Feuer entfacht werden darf, im Waldgebiet der Langen Erlen in Basel, am Donnerstag, 21. Juli 2022. (KEYSTONE/Georgios Kefalas ...
Im Kanton Baselland herrscht wieder Waldbrandgefahrenstufe 4. (Archivbild)Bild: keystone

Absolutes Feuerverbot in und bei Baselbieter Wäldern

03.07.2026, 10:5403.07.2026, 10:54

Ab Freitagmittag gilt im Kanton Baselland ein absolutes Feuerverbot in Wäldern und in Waldnähe. Die Waldbrandgefahrenstufe wird auf 4 (gross) angehoben.

Die Böden sind aufgrund des Ausbleibens ergiebiger Niederschläge sehr trocken, wie die Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) am Donnerstagabend mitteilte. Weil sich gemäss Prognosen die Lage zu verschärfen drohe, habe sich der Kantonale Führungsstab dazu entschieden, die Massnahmen anzupassen.

In der Schweiz steigt die Waldbrandgefahr

Bisher war das Feuermachen an fest eingerichteten Feuerstellen noch erlaubt. Ab 12 Uhr ist auch dies verboten. Vom Verbot nicht betroffen sei hingegen das Siedlungsgebiet, wie die VGD schreibt. Die Bevölkerung werde gebeten, entsprechende Vorsicht walten zu lassen.

Bisherige Massnahmen weiter in Kraft

Zuvor verfügte Massnahmen bleiben weiterhin in Kraft. Dazu gehört etwa das Verbot des Steigenlassens von Himmelslaternen und Heissluftballons, die von offenem Feuer angetrieben werden. Auch darf man weiterhin keine brennenden Zigaretten, weitere Rauchwaren oder Zündhölzer wegwerfen. Ebenfalls gilt es weiterhin als verboten, Wasser aus Gewässern für den Gemeingebrauch zu entnehmen.

Für den Unterlauf der Birs sowie die Ergolz ab Sissach bis zur Rheinmündung gelten weiter Bade-, Betretungs- und Fischereiverbote. Im Besonderen gilt für die Ergolz und ihre Zuflüsse ein generelles Wasserentnahmeverbot, das von der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) bewilligte Entnahmen einschliesst. (sda)

Das könnte dich auch interessieren:

Hitze bringt Infrastruktur an Grenzen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die schwersten Waldbrände der Schweiz
1 / 15
Die schwersten Waldbrände der Schweiz
17. Juli 2023: Oberhalb der Walliser Gemeinden Bitsch und Ried-Mörel bricht ein Waldbrand aus, der sich wegen des kräftigen Windes im Rhonetal rasch ausbreitet. 200 Personen müssen evakuiert werden, über 100 Hektaren Wald werden zerstört. Die Ursache ist noch unklar.
quelle: keystone / jean-christophe bott
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Erdbeben Venezuela: 3-Jähriger wird aus Trümmern gerettet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
ETH Zürich eröffnet neuen Campus in Heilbronn (D)
Die ETH Zürich hat neu auch einen Standort in Deutschland. Die Eidgenössische Technische Hochschule eröffnete am Donnerstag in Heilbronn offiziell ihren neuen Campus.
Zur Story