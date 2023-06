Polizeirapport

Hörgerät herausgefallen: Senior baut Unfall auf der A3

Einem 74-jährigen Autolenker ist am Donnerstag während einer Autofahrt in Richtung Zürich das Hörgerät herausgefallen. Als er es aus dem Fussraum aufheben wollte, verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und prallte in die Leitplanke.

Das Auto erlitt einen Totalschaden, der Fahrer blieb unverletzt. Bild: kapo GL

Der Unfall ereignete sich um 16.15 Uhr auf der A3 Höhe Mollis GL, wie die Kantonspolizei Glarus am Freitag mitteilte.

Der 74-Jährige verletzte sich bei der Kollision nicht. Sein Auto hingegen erlitt einen Totalschaden und es kam zu Verkehrsbehinderungen. (sda)