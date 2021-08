Schweiz

Polizeirapport

Autofahrer prügeln sich im Stau: Zwei Verletzte vor Gubristtunnel



Auf der Autobahn A1 ist es am Samstagnachmittag vor dem Gubristtunnel zu einem Stau gekommen, der in einem handfesten Streit mündete: Zwei Personen zogen sich dabei mittelschwere bis schwere Verletzungen zu.

Zwei Autolenker und deren Beifahrerinnen seien auf dem in Richtung St. Gallen führenden Fahrstreifen kurz nach 18 Uhr tätlich aneinandergeraten, schreibt die Zürcher Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Montag.

Fünf weitere Verkehrsteilnehmer, die auf dem Gemeindegebiet von Weiningen ebenfalls im Stau steckten, griffen schlichtend ein; es gelang ihnen, die Streithähne zu trennen. Diese fünf Personen fuhren vor dem Eintreffen der Polizei weiter.

Für die Streitenden ging es auf der A1 nicht so rasch voran: Zwei Beteiligte, ein 43-jähriger Schweizer und eine 65 Jahre alte Schweizerin, wurden mit dem Rettungswagen in Spitäler gefahren. Die beiden weiteren Beteiligten, eine 34 Jahre alte Frau und ein 41-jähriger Mann mit britischen Staatsbürgerschaften, wurden nur leicht verletzt und mussten nicht in Spitalpflege.

Die Kantonspolizei sucht Zeuginnen und Zeugen, insbesondere die fünf schlichtenden Personen. (sda)

