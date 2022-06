39-jährige Vermisste tot in Bonaduz GR gefunden

Am Mittwoch ist in Bonaduz, Graubünden, eine leblose 39-jährige Frau in einem Weiher gefunden worden. Sie war zuvor als vermisst gemeldet. Die Polizei bittet um Hilfe.

Nachdem die Frau am Mittwoch als vermisst gemeldet worden war, sei man kurz darauf auf persönliche Utensilien beim Weiher Lag Bonaduz gestossen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mitteilte.

Im Anschluss fanden die Einsatzkräfte den leblosen Körper der 39-Jährigen im Wasser. Taucher der Kantonspolizei St. Gallen bargen die Frau.

Die Kantonspolizei Graubünden bittet nun alle Personen, die Angaben zu diesem Todesfall machen können, um Kontaktaufnahme. (sda)