Polizeirapport

Kantonspolizei Zürich verhaftet nach Unfall in Bülach vier Personen

Die Kantonspolizei Zürich hat am Mittwoch vier Unfallbeteiligte verhaftet. Sie flüchteten nach dem Unfall in der Nacht zuvor in Bülach zu Fuss.

Der Lenker war gegen 0.30 Uhr beim Wechseln von der Schaffhauserstrasse auf die A51 von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Zuvor hatte er nicht auf das Stopp-Signal der Polizisten reagiert, die das Auto mit rund 105 km/h im Hardwald gemessen hatten. Nach dem Unfall flüchteten alle Insassen zu Fuss.

Im Verlauf des Mittwochvormittags verhaftete die Polizei drei Personen, die als mögliche Insassen gelten. Der Lenker stellte sich nach Mittag bei der Stadtpolizei Bülach.

Bei den Verhafteten handelt es sich um einen Schweizer, einen Österreicher und einen Deutschen im Alter von 17 und 18 Jahren sowie eine 20-jährige Portugiesin. (rbu/sda)